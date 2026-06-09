女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の息子で、“ＪＪ”こと木下大維志くんが雰囲気ガラリな姿を見せた。医師の木下博勝氏が９日までに自身のインスタグラムで「おはヨネスケ写真はプロレス会場の控え室で、ダイナマイト関西さん、尾崎魔弓さん、ジャガーさん、ＪＪです」と４ショットをアップ。米国から帰国し、美容院に行ったという大維志くんは髪をすっきりカット。久しぶりの親子時間にジャガーもうれしそうだ。