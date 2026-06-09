【ナッシュビル（米国）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らが８日（日本時間９日）、事前合宿地のナッシュビルで初練習を行った。同地に到着後の午後６時からＭＬＳのナッシュビルＳＣが本拠地とするジオディス・パークで公開練習を実施したが、５月３１日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退き、メキシコ・モンテレイでの合宿期間は一度もグラウンド上で練習を行わなか