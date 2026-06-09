ツリガネニンジンは美味しいことで知られる人気野草！断面に滲む乳液が特徴 ツリガネニンジンキキョウ科 美味しいことで知られる人気野草 各地の里山、とくに造成された斜面を好んで生える多年草。花が釣り鐘型をしており、根が高麗人参と似ているためにこのような名前で呼ばれる。花は近縁のホタルブクロにも似ているが、複数の花が茎に対して輪生するので判別できる。新芽はしばしば群生するので見つけ