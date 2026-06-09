東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.16高値160.39安値159.86 160.94ハイブレイク 160.67抵抗2 160.41抵抗1 160.14ピボット 159.88支持1 159.61支持2 159.35ローブレイク ユーロドル 終値1.1534高値1.1555安値1.1500 1.1614ハイブレイク 1.1585抵抗2 1.1559抵抗1 1.1530ピボット 1.1504支持1 1.1475支持2 1.1449ロ&#12