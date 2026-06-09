東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.74高値185.00安値184.01 186.15ハイブレイク 185.57抵抗2 185.16抵抗1 184.58ピボット 184.17支持1 183.59支持2 183.18ローブレイク ポンド円 終値213.69高値214.05安値212.94 215.29ハイブレイク 214.67抵抗2 214.18抵抗1 213.56ピボット 213.07支持1 212.45支持2 211.96ロ&#1254