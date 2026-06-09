東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.70高値9.75安値9.62 9.89ハイブレイク 9.82抵抗2 9.76抵抗1 9.69ピボット 9.63支持1 9.56支持2 9.50ローブレイク シンガポールドル円 終値124.30高値124.38安値123.95 124.90ハイブレイク 124.64抵抗2 124.47抵抗1 124.21ピボット 124.04支持1 123.78支持2 123.61ローブレイ