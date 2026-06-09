東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7045高値0.7078安値0.7018 0.7136ハイブレイク 0.7107抵抗2 0.7076抵抗1 0.7047ピボット 0.7016支持1 0.6987支持2 0.6956ローブレイク キーウィドル 終値0.5810高値0.5837安値0.5780 0.5895ハイブレイク 0.5866抵抗2 0.5838抵抗1 0.5809ピボット 0.5781支持1 0.5752