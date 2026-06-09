今回は、育休夫が産後1週間の妻を置いて、5泊6日の旅に出かけたエピソードを紹介します。まだ産後間もないのに…「結婚から数年後、妊娠しました。妊娠を夫に告げると『育休をとるから』と言ってくれたのですが、日頃から家事をせず何もかも適当な夫に対し、正直不安だらけでした。そして出産後退院し、数日経った頃のことです。夫は急に『俺、明後日から沖縄に行くから』と言ってきて、唖然としました。そんなの聞いてないし、私