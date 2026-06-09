藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月2日（火）の同番組には、ママになったばかりのトリンドル玲奈がゲスト出演した。収録の3日前に復帰したばかりのトリンドルは、「テレビで子どものことを話すのも初めて」とのこと。初出産の話題になると、夫に惚れ直したという“ファインプレー”を明かし…。【映像】夫は見た！トリンドル玲奈、生後3カ月の我が子の前でまさかの…2024年に俳優・山