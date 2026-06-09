遠藤航がトレーニングに参加森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイでは練習に合流できていなかった主将のMF遠藤航がランニングやパス回しに初めて参加した。頼れる男が戻って来た。ナッシュビルSCの本拠地で遠藤が笑顔で現れた。歓迎セレモニーを英語のスピーチでこなし、ランニングに参加。パス回しもリラックスした表情で行っ