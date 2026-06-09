・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３７３．２０（＋５．１５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４６１６．２２（－１４２．８３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１９９．２９（－１８．９５） ・ロシア・ＲＴＳ １０８２．７４（－１５．４９） 出所：MINKABU PRESS