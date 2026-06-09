・ＮＹダウ５０７８６．０１（－８０．７７） 高値５１２７７．１５ 安値５０７３２．３５ ・Ｓ＆Ｐ５００７４０５．７３（＋２１．９９） ・ナスダック総合指数２５９２９．６６（＋２２０．２３） 出所：MINKABU PRESS