・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９１．３０ドル（＋０．７６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４３６３．４ドル（－１．９ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６８４２．５セント（－５１．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８３．２５セント（＋３．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１８．７５セ