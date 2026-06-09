８日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比８０．７７ドル安の５万０７８６．０１ドルと続落した。米長期金利が上昇したことが株式相場の重荷となった。前週末に急落した半導体関連株に対しては買い戻しが入り、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は５．６％高となった。 トラベラーズ＜TRV＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、セールスフォース＜CRM＞が軟調推移。シエナ＜CIEN＞が株価