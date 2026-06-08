エアークローゼットが、結婚式場を運営するアニヴェルセルと連携し、結婚式にて新郎新婦がゲストへ「エアクロドレス（airCloset Dress）」のドレスレンタルギフトを贈ることができる新たな取り組みを開始した。利用料金は1人あたり5000円。【画像をもっと見る】新たな取り組みは、アニヴェルセルが全国で運営する結婚式場10拠点で展開。プランナーから新郎新婦に提案し、新郎新婦が任意で「airCloset Dress」のドレスレンタル