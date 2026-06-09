高市総理大臣は、去年の自民党総裁選挙などでの中傷動画作成をめぐる問題について「これまでの答弁は揺るがない」と述べ改めて関与を否定しました。【映像】高市総理「決してやっておりません」高市総理大臣「私これまで答弁してきました。それは揺るぎません。他の候補者の誹謗をしたり中傷したりというようなことは私の流儀でもありませんし、決してそれはやっておりません」この問題をめぐっては動画を作成したという男性の