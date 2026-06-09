食道のがん細胞をウイルスを使って破壊する世界初の治療薬について、上野厚生労働大臣が製造販売を承認しました。【映像】浦田社長「毒をもって毒を制する治療技術」承認されたのはオンコリスバイオファーマの「テロメライシン」です。食道がんの治療薬で、患者の食道に遺伝子組み換えをしたウイルスを投与し、がん細胞を破壊するということです。オンコリスバイオファーマ・浦田泰生社長「風邪のウイルスを遺伝子改変してが