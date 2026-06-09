イギリス政府はIT大手に対し、18歳未満の子どもがスマートフォンなどを使用する際に性的画像を閲覧できなくなるようにするよう求めました。【映像】性的画像の閲覧制限を求めたスターマー首相英スターマー首相「国内で事業を展開するIT企業に対し、子どもがわいせつな画像を送受信できないようにする機能の導入を求めます」イギリス政府が8日に発表した方針では、アップルやグーグルなどIT大手に対して、18歳未満の子どもがス