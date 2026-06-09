モデルでタレントの梨花（53）が9日、自身のインスタグラムを更新。息子の中学校卒業を報告するとともに、これまでの子育てや家族への思いをつづった。【写真】息子の幼少期と現在のショットを公開した梨花梨花は「息子よ、中学校卒業おめでとう。ここまで大きくなってくれてありがとう」と祝福。あわせて、幼少期からの成長を振り返る動画を公開した。投稿では、息子が3歳の時に家族でハワイへ移住したことや、5歳でロサン