安定的な皇位継承をめぐり森衆議院議長は、皇室典範の改正に向けた「立法府の総意」のとりまとめ案についてあす結論を得たいという考えを強調しました。【映像】皇位継承に関する全体会議の様子森衆議院議長「10日水曜日の全体会議において取りまとめの結論が得られたならば、速やかに総理に手交したいと考えております」衆参両院の正副議長がまとめた案では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧宮家の男系男子を養子に迎える