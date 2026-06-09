小祝さくらが全米OPの報告「課題が沢山見つかった1週間でした」大谷翔平投手が出場したドジャース戦を仲良く観戦したゴルフ女子たちが話題を集めている。国内ツアー通算12勝の小祝さくら（ニトリ）は自身のインスタグラムで、竹田麗央（ヤマエグループHD）らと共に観戦したことを報告している。7日（日本時間8日）まで行われた全米女子オープン（OP）に参戦していた小祝は、米ツアー参戦中の竹田と共にドジャースタジアムを訪