全米女子オープン参戦の桑木志帆ドジャースの大谷翔平投手の本塁打を目撃したゴルフ女子が話題だ。インスタグラムで告白したのは23歳の桑木志帆（大和ハウス工業）。ユニホームをまとい楽しそうな様子に「好きなんだね」「よく頑張りました」と労いの声が並んだ。桑木は7日（日本時間8日）まで行われた全米女子オープンに参戦。投稿ではまず「全米女子オープン14Tでフィニッシュしました。日本からも現地でも応援ありがとう