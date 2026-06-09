成績がすべての“助っ人”稼業も「日本よりやりにくさはない」韓国プロ野球で、今年から設けられたのが各球団1つの「アジア枠」だ。日本の選手も対象となり、1期生として7人が海を渡った。ただ開幕から2か月が過ぎた今、期待される成績を残せている選手は少ないのが現状だ。日本の野球と何が違い、何が難しいのか。5月以降、好投を続けているNCダイノスの戸田懐生投手（前巨人）に、適応できた理由を聞いた。「うーん、日本とは