元「ワタガシ」の五十嵐有紗、純白ドレス姿を披露バドミントンの混合ダブルスで、東京、パリと五輪2大会連続の銅メダルを獲得した五十嵐有紗（旧姓東野）が公開した結婚式でのウエディングドレス姿に、ファンからの賛辞が殺到している。五十嵐は8日、自身のインスタグラムを更新。5月10日に東京で挙げた結婚式の写真を投稿した。肩を出した純白のウェディングドレス姿を公開し「無事に挙式を終えることができました。プランナ