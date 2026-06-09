W杯の話題さらったイバンナ・ノールさん…世界を股にかけるDJに転身サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が間近に迫っている。4年前のカタール大会で大ブレイクしたクロアチアの美女サポーター、イバンナ・ノールさんのその後が判明し話題だ。ノールさんはカタール大会の序盤に数十万だったフォロワー数が、大会で3位と大躍進を果たしたクロアチア代表の試合ごとに増加。大会終盤には360万を超え、インフルエンサーと