本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場した。5打数2安打で、打率も.302まで上昇。試合中には地元放送局から、大谷が今季打ち立てるかもしれない驚異的な指標にまつわる話が飛び出している。大谷は2点を追う3回1死からソリアーノの96.3マイル（約154キロ）のシンカーを見事に弾き返して、右前打を放った。7回の第4打席では、三塁線に打球が