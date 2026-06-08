外角へ大きく外れたのにストライク…放送席は失笑米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）の本拠地エンゼルス戦に5-13で大敗した。この試合で悩まされたのが“不可解判定”だ。7回にはカイル・タッカー外野手の打席で、ゾーンを大きく離れた投球にストライク判定。チャレンジでひっくり返ったものの、地元局の放送席も呆れた様子だ。問題の場面は、ドジャースが5-12と大きくリードを許した7回1死一塁。打席にタッカーが入