Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演する7月5日スタートのドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）に、レギュラーキャストとして国仲涼子、ジャンボたかお、結城萌、三浦りょう太、佐戸井けん太の出演が決定。あわせて、玉森を含む各キャストの役ビジュアルも解禁された。【写真】玉森裕太、森川葵、宮澤エマのソロ役ビジュアル本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブ