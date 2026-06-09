【シャトレーゼ】ではケーキだけでなく、暑い日のごほうびデザートにぴったりな「アイス」も販売中。小さめサイズで罪悪感なく食べられそうなものや、食感がポイントのカップアイスなどいろいろな商品がそろっています。今回はそのなかから、マニアおすすめの「アイス」をピックアップ。お買い物の参考にしてみて。 ベリー系が好きならこれ！ 「ピュルテ ミックスベリー」は、単品でも4本