これは筆者がジムで体験した出来事です。マシンの前で戸惑う高齢男性の様子が気になっていたのですが、思いがけない形で声をかけられ、自分の先入観に気づくことになりました。 なんとなく目に留まった人 ジムに行ったときのことです。腹筋マシンの前で、70代くらいの男性が説明を読みながら周囲を見渡していたのです。 （使い方、分からないのかな……） つい気になって、目で追ってしまいます。 余計なお世話だと思い