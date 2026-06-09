小栗旬と蒼井優がメインキャストを務めるNetflixシリーズ『ガス人間』より、ガス人間による“犯行予告”映像が解禁。あわせて、本作の撮影で日本映像作品初となる挑戦が行われたことも発表された。【動画】ガス人間が連続殺人事件の犯人を名乗る“犯行”予告映像本作は、東宝とNetflixの初タッグにより、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』をリブートした全8話の完全オリジナルストーリーによるドラマシリーズ。エグゼ