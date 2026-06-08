フリースタイルスキー日本代表ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー日本代表の近藤心音（オリエンタルバイオ）が8日、自身のインスタグラムを更新。「約12年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました」と発表した。近藤は「【ご報告】2026ミラノオリンピックを最後に、約12年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました」と記し、20枚の写真を投稿。「ここまでの道