【ナッシュビル（米国）８日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らが８日（日本時間９日）、事前合宿地のナッシュビルで初練習を行った。同地に到着後の午後６時からＭＬＳのナッシュビルＳＣが本拠地とするジオディス・パークで公開練習を実施したが、メンター役として代表チームに帯同するＭＦ南野拓実（モナコ）がこの日からチームに合流。当初はチームとは別でリハビリなどを行う予定だっ