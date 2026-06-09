ＭＬＢ公式サイトは８日（日本時間９日）、全３０球団を格付けする「パワーランキング」を公開した。１位に入ったのは３０球団最多４５勝を挙げているブレーブス。メジャー５年目の２５歳で中堅手のハリスが１３本塁打、４０打点、打率３割６厘の成績を残して成長していることが大きな要因の一つになっていると指摘し、「（２２年に）新人王を受賞したことはあるが、オールスターに選出されたことはまだない。今こそ選ばれると