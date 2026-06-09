1990年代に若き“東京漫才”の旗手として台頭した「爆笑問題」(太田光、田中裕二)と「浅草キッド」(水道橋博士、玉袋筋太郎)。そのライバル意識からか、互いに距離を置いた関係が続いていたが、昨年、太田が玉袋の番組で対談したことを機に急接近している。6日に都内で開催された「第一回玉袋筋太郎芸能生活四十周年を祝う会」に出席した太田が、その現場で交わした言葉と思いを明かした。 【写真】徐々に距離を詰めて…壇