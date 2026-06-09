京畿道（キョンギド）にある中堅企業の社員である40代半ばのコさんは最近ドル高が進む為替相場を見るたびに不安だ。最近では持っていた株式もほとんど処分した。大学入学を控えていた1997年に通貨危機で父が失業した記憶のためだ。為替相場が1ドル＝1960ウォンに迫った同年冬、家庭は一瞬にして傾いた。その時期を経験した世代にドル高は危機の信号だ。最近ドルが急騰して通貨危機と金融危機の記憶が再び思い起こされている。8日の