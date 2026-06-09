台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー9万人以上のジュリー（尹樂・34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。第1子となる女児の出産を報告した。ジュリーは台湾とタイとのハーフで、20年から中信兄弟のチアリーダーを担当。22年に一度は退団しながらも、23年に再加入。昨年12月にWBC台湾代表で“台湾の盗塁王”陳晨威（チェン・チェンウェイ）と電撃結婚。今年1月には第1子の妊娠も公表した。ジュリ