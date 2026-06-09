どんなに仲のいい友達でも、実はあなたに対して密かに感じていることがあるかもしれません。普段は口にされない本音だからこそ、意外な印象が隠れていることも。この心理テストでは、あなたが友達から陰でどんなふうに思われているのかを探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：朝食プレート、どれから食べますか？A：パンB：野菜C：目玉焼きD：ベーコンあなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。【この心