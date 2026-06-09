メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。チークの入れ方ってよくわからないから、とりあえず適当に笑ったときに一番高くなる位置に入れていませんか？そこで今回は、大人女性がやりがちなNGチークの入れ方3選と正解テクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらNGチーク1： 笑ったときに一番高くなる位置に入れる笑ったときに一番高くなる位置にチークを入れるのは、最も一般的な方法ですが、大人女性にはNGなチークの入れ