家電屋さんで並んでいるようなアイテムが豊富に揃うダイソー。なかでも今回は、デザイン・機能性・音質のすべてに妥協のない優秀家電をピックアップ！音ズレを感じさせない快適なモードまでも搭載されており、1,100円（税込）しましたが、お値段以上の名品でした♪さっそく詳しく見ていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：完全ワイヤレスイヤホン価格：￥1,100（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480