ダイソーで見つけた、ファスナーが斜めにあしらわれたポーチ。「何だこれ？」と思ったことを大反省…使ってみて驚きの優秀なポーチだったんです！アイテムを収納しやすいだけでなく、物を取り出しやすくストレスフリーな使い心地！中身をガサゴソ漁らなくても、目当ての物をサッと取り出せて快適です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルメッシュポーチ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455048