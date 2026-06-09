今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『扉につけるステンレスフック』。開き扉に設置できる、タオルなどを掛けるのに便利なアイテムです。ステンレス製でサビに強く丈夫で、見た目のスッキリ感も保てます！設置方法を工夫すれば、意外な使い方もできて便利。プラ製の商品と違って汚れにくく、お手入れも楽ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：扉につけるステンレスフック価格：￥110（税込）サイズ（約）：24×7×8c