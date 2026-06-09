ダイソーのキッチン消耗品売り場で発見した『自立する水切りゴミ袋（42枚）』は、三角コーナーの掃除の手間を減らしたい方にぴったりの家事楽グッズです。使い捨てタイプなのでお手入れ不要で、ハリのある素材とマチ付きで自立しやすいのも◎さらに穴あき構造で水切りもスムーズなんです。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：自立する水切りゴミ袋（42枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：180mm×