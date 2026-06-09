「大きなプロジェクトを任された！」――そう聞いて、ガッツポーズした次の瞬間、あなたは何をするだろうか。多くのビジネスパーソンが**“ここでの初動”で勝負を決め損ねている**ことを、ご存じだろうか。新卒からITコンサルタントとして20年、数百本のプロジェクトを率いてきた著者の話題書​『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』には、大きなタスクを与えられた瞬間に「絶対にやってはいけない2つ