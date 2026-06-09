老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、67歳の老齢厚生年金が支給停止となった方からの質問です。Q：67歳ですが、老齢厚生年金が支給停止となりました。支給停止になった年金は後からもらえますか？