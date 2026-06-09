元SKE48の須田亜香里さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。「プロポーズされた帰り道」のような姿を公開し、話題となっています。【写真】須田亜香里の「プロポーズされた帰り道」のような姿「本当のプロポーズは、いつになるの？」須田さんは「まるでプロポーズされた帰り道ね」とつづり、1枚の写真を投稿。手に大きなバラの花束を持ち、満面の笑みを浮かべています。本当にプロポーズを受けたかのような立派な花束です。フ