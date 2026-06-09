９日・西武戦（ベルーナ）に先発する広島・床田寛樹投手（３１）が８日、マツダでの投手指名練習に参加し、今季初の中５日登板へ意気込んだ。前回３日・日本ハム戦では６回１失点で３勝目をマーク。球数８９球で降板したこともあり、「もしかしたら（中５日が）あるかなくらいは思っていた。言われたところで投げるだけ」と、万全の状態でマウンドに上がる。西武戦は２３年から３年連続勝利中と好相性。「ホームランバッターが