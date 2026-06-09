イスラエルのネタニヤフ首相＝8日/GPO（CNN）イスラエルのネタニヤフ首相は8日、イスラエルがイランへの攻撃を停止したと述べた。ただ、停戦については明言を避けた。双方が攻撃を応酬して以降、ネタニヤフ氏が声明を出したのは初めて。ネタニヤフ氏は声明で、「現時点で砲火は収まっている。我々がテヘランのテロ政権を攻撃した後、彼らが我々への攻撃を停止したためだ。イランのテロ政権が再び我々を攻撃するという過ちを犯せば