“ナバタイム”は終わらない！広島・名原典彦外野手（２５）が８日、敵地６連戦での大暴れを誓った。デビューから１４試合連続スタメン出場し、打率・２８６をマーク。「気合と根性」を合言葉に勝負どころの一打で勝利に貢献してきた。チーム内では「ナバタイム」の呼び名が浸透中。赤ヘル打線に欠かせないニューヒーローが敵地のファンを熱狂の渦に巻き込んでみせる。ブレーク中の勢いそのままに敵地に乗り込む。持ち前の気合