夫婦で家計を分けていれば、揉め事が少なくなるかと思いきや、片方にいつの間にか借金ができていたという事例は決して珍しくありません。 そこで、夫婦の一方に借金が発覚した場合に、最低限どのような対応をすべきなのか考えてみました。 何社からそれぞれいくら借りているのかをまず確認 夫婦の一方に借金が発覚したときにまず明確にすべきなのは、何社から、それぞれいくらずつ借りているかという点です。この